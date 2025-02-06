Erdoğan, Adıyaman’da depremzede çocuklara oyuncak TOGG dağıttı

Erdoğan 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Adıyaman’a geldi. Yol kenarında bulunan depremzede çocuklara Erdoğan tarafından oyuncak TOGG dağıtıldı.

Erdoğan, Adıyaman’da depremzede çocuklara oyuncak TOGG dağıttı
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İHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 17:03

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl önümünde Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenecek 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'na katılmak üzere Adıyaman’a gitti.

Uçakla Adıyaman Havalimanına gelen Erdoğan, karayoluyla anma programının yapılacağı Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonuna hareket etti. 

Yol kenarında bulunan depremzede çocuklara Erdoğan tarafından oyuncak TOGG dağıtıldı.


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #adıyaman #TOGG

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