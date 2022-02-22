Erdoğan, Afrika gezisinden sonra açıkladı: Albayrak ihaleyi kaptı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika seyahati sonrası Albayrak Grubu'nun Afrika'da temizlik ihalesi aldığını dile getirdi.
Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden Senegal’e geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Afrika ziyaretiyle ilgili ayrıntılı bilgi veren Erdoğan, ziyaretleri kapsamında yapılan anlaşmalardan bahsetti. Albayrak Grubu'nun anlaşması dikkat çekti.
“Müteahhitlik şirketlerimiz Afrika genelinde toplam değeri 78 milyar dolara varan 1.700 projeye imza attı” diyen Erdoğan, “Kıta çapındaki yatırımlarımızın tutarı 6 milyar doları aştı. Kıtayla toplam ticaretimiz 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesindeyken, 2021 yılında 35 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın önümüzdeki dönemde önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara çıkacağına inanıyorum. Ziyaretler sırasında belirlenen ortak hedefler ışığında başta ekonomik ilişkilerimiz olmak üzere üç ülkeyle de iş birliğimizin ivme kazanmasını temenni ediyorum. Ziyaretlerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
ALBAYRAK GRUBU İŞ ALMIŞ
“Bizim Afrika’ya verdiğimiz ehemmiyetin ne kadar önemli olduğu günbegün ortaya çıkıyor” diyen Erdoğan, Albayrak Grubu'nun da Afrika'da iş aldığını dile getirdi.
Erdoğan şöyle devam etti:
Bizim Afrika’ya verdiğimiz ehemmiyetin ne kadar önemli olduğu günbegün ortaya çıkıyor. Mesela Albayrak Grubu’nun Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde temizlik işini aldığını öğrenince doğrusu çok sevindim. Albayrak’ın bu işi hiçbir yerde görülmeyen bir şekilde ve süratle başaracağına inanıyorum. Niye? İstanbul’da biz bu işi Albayrak’la başardık da onun için.
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