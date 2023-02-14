Erdoğan, Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Eşi Emine Erdoğan ile Baykal'ın Beysukent'teki evine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve oğlu Ataç Baykal'a başsağlığı dileklerini iletti.
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