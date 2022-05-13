Erdoğan Bayraktar: 'Kul hakkı yemekten uzak duranlara selam olsun'

13 Mayıs 2022 Cuma, 15:00

17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bir süredir sosyal medya hesabından AKP’ye yönelik eleştirilerde bulunuyor.

"EMANETE İHANET ETMEKTEN UZAK DURANLARA SELAM OLSUN"

Bayraktar, eleştirilerine bir yenisini daha ekledi. “Kibir” ve “ihanet” vurgusu yapan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

“Yalandan, kibirden, Kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun. Allah sigara içmekten ve şişmanlıktan korusun.”