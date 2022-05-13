Erdoğan Bayraktar: 'Kul hakkı yemekten uzak duranlara selam olsun'
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın bir süredir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar AKP'ye yönelik eleştiri olarak yorumlanıyor. Son olarak Bayraktar'dan dikkat çeken bir çıkış daha geldi. Eski Bakan Bayraktar, "Yalandan, kibirden, Kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun" dedi.
17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bir süredir sosyal medya hesabından AKP’ye yönelik eleştirilerde bulunuyor.
"EMANETE İHANET ETMEKTEN UZAK DURANLARA SELAM OLSUN"
Bayraktar, eleştirilerine bir yenisini daha ekledi. “Kibir” ve “ihanet” vurgusu yapan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
“Yalandan, kibirden, Kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun. Allah sigara içmekten ve şişmanlıktan korusun.”
Yalandan, kibirden,Kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun. Allah sigara içmekten ve şişmanlıktan korusun.— Erdoğan BAYRAKTAR (@erdgnbayraktr) May 13, 2022
Video Haberler
- Kripto para can aldı!
- 'Kaçak gelinler' engelli işçiyi de dolandırmış
- İşçinin birikimini çalmıştı, eğlence mekanında yakalandı
- İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
- İstanbul'da vahşet: Bebeğini balkondan attı!
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- 'Siyasi yasak' kararı ne anlama geliyor?
- Kılıçdaroğlu son noktayı koydu
- Eski bakan 'çok yanlış' dedi!
- Almanya'dan Rusya'ya suçlama
- ABD'den Türkiye'yi kızdıracak adım
- Seçim öncesi 'af' kararı
- AKP tabanında 'B planı' arayışı
- Kılıçdaroğlu SADAT'a gitti
- 'İstanbul'u kaybetmeyi hazmedemediler'