Erdoğan Bayraktar'dan Erdoğan'a övgü: 'Millet yapılan hizmet ve yatırımları tartarak başkanımızı tekrar seçecektir'

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından Erdoğan'a göndermelerde bulunduğu düşünülürken yeni paylaşımla Cumhurbaşkanı'na övgülerde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 15:29
Erdoğan Bayraktar'dan Erdoğan'a övgü: 'Millet yapılan hizmet ve yatırımları tartarak başkanımızı tekrar seçecektir'
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17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor. 

Geçen gün Twitter hesabından "Yalandan, kibirden,Kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun. Allah sigara içmekten ve şişmanlıktan korusun" ifadelerine yer veren Bayraktar'ın Erdoğan'ı kastettiği ileri sürüldü. 

"BENİ HAKSIZ YERE ATTIĞINA İNANIYORUM"

Bayraktar, bugün yeni bir paylaşım yaptı. Tweetinde Erdoğan'dan başkan diye söz eden Bayraktar, "Sn.R.T.ERDOĞAN 14 yaşından itibaren yoğun ve izzetli bir çalışma ile ve seçilerek Başkan olmuştur. Beni haksız yere attığına inanıyorum. Ancak Partimden ve Reisten ayrılmadım,evime geldim işime  bakıyorum.Millet yapılan hizmet ve yatırımları tartarak Başkanımızı tekrar seçecektir" dedi.


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