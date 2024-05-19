Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı: AKP’de ‘sokak hayvanları’ zirvesi!

Yayınlanma: 19.05.2024 - 12:24

Güncelleme: 19.05.2024 - 12:24

AKP iktidarının sürekli gündemde tuttuğu ancak bir türlü adım atamadığı sokak hayvanları konusunda son bir zirve yapıldığı iddia edildi.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bakan ve bürokratlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan’ın “Daha ne bekliyorsunuz, adım atın, çok şikayet alıyoruz” diye kızdığı öğrenildi.

MALİYET KRİZİ

Sokak köpeklerinin toplanması, kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi veya uyutulması amacını taşıyan çalışma, bakanlıkların topu birbirine atması nedeniyle uzun zamandan beri uygulanmıyor.

Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle Tarım Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında kriz çıktı. İki bakanlıkta bunu tek başına üstlenmek istemiyor. Belediyeler ise bütçe olanaklarıyla bunu gerçekleştirmenin mümkün olmadığını savunuyor.

ERDOĞAN ‘KIZDI’

Edinilen bilgiye göre, yerel seçimlerde siyasilere ulaşan şikayetlerin artması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda toplantı yapmasını sağladı. Erdoğan, ilgili tüm bakan ve bürokratları çağırarak şimdiye kadar neden adım atılmadığını sordu. Cumhurbaşkanının, “Bu iş çığrından çıktı. Neyi bekliyoruz? Bir an önce halledin artık” diye tepki gösterdiği aktarıldı.

Toplantıda yapılan sunumda, sokak köpeklerinin aynı anda kısırlaştırılmasının mümkün olmadığı, bunun için yeterli barınak bulunmadığı aktarıldı. Maliyetlerin çok yüksek olması nedeniyle sıkıntı yaşandığı belirtildi. Kısırlaştırılmış köpeklerin sokağa gönderilmesinin de sakıncaları olduğu, saldırganlık açısından sorun olmaya devam edeceğini dile getirenler oldu.

ÖNERİLER BELLİ

Her ilde barınakların kapasitesine göre çalışmaların aşamalı sürdürülmesinin en doğru yol olduğu aktarıldı. Etap etap kısırlaştırma ve aşılama yapılması, köpeklerin sahiplendirilmesi için belli bir süre verilmesi, bu sürenin sonunda sahiplendirilmeyen hayvanların uyutulması önerisi gündeme geldi.

TÜRKİYE, KUDUZ LİSTESİNE GİRDİ KAYGISI

Parti kurmayları, “Bu konu artık bir güvenlik ve sağlık sorunu oldu. Türkiye, kuduz riski taşıyan ülkeler listesine girdi. Toplum sağlığını ve turizmi de ilgilendiriyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar açısından büyük risk haline geldi. Kısırlaştırıp sokağa bırakmak sorunu çözmeyecek. Kısırlaştırmak saldırganlığı önlemiyor. Mama ile beslenen köpeklerin saldırganlığının daha fazla olduğu saptamaları var” dediler.

TOPLUM DESTEĞİ

Toplantıda ayrıca, sokak köpekleriyle ilgili alınacak önlemler konusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, tepkilerin dikkate alınması gerektiği de ifade edildi. Toplantıya katılanlar, kamuoyu desteğinin şart olduğu görüşünü dile getirdiler.

Çalışmalar sırasında dünya örneklerinin incelendiği, İngiltere, İtalya ve Portekiz’deki sistemin esas alınacağı aktarıldı.