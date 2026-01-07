Erdoğan bugün 3 vekile rozet taktı... İlk tepki partisinden geldi: 'Yaşanan mutluluk geçici'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında AKP'ye katılan 3 milletvekiline rozet taktı.

CHP'den ihracının istenmesi üzerine istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Gelecek Partisi'nden istifa ederek bağımsız milletvekili olan İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'ya Erdoğan tarafından rozet takıldı.

TEPKİ PARTİSİNDEN

AKP eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, AKP'ye geçen vekillerin ardından X hesabından çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Tayyar, "Bir partinin oyuyla seçilen vekilin bir başka partiye geçtiğinde vekilliği de bırakması daha etik olur" dedi.

Tayyar, şunları yazdı:

"Eğri oturup doğru konuşalım.

İsteyen istediği partiyi tercih eder, kıymet takdirini millet yapar.

Ancak bir partinin oyuyla seçilen vekilin bir başka partiye geçtiğinde vekilliği de bırakması daha etik olur.

Ne var ki eski Türkiye’nin bu kötü alışkanlığı, yeni Türkiye’ye miras kaldı.

Daha tuhafı, her transferde birinin diğerini suçlaması.

Oysa bütün parti kapıları Mevlevi dergahı gibi açık, herkes kucaklanıyor.

Velhasıl, kimsenin kimseye söyleyecek sözü yok.

Bilinsin ki yaşanan mutluluklar geçicidir, siyaset kurumunun gördüğü ağır tahribat daha kalıcı tesir bırakır."