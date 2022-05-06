Erdoğan: 'Çatalca’da manda kalmadı'

06 Mayıs 2022 Cuma, 16:00

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’yla birlikte Çatalca Belediyesi’ni ziyaret etti.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz Tokat’ta bir mandadan bahsettik. Şimdi Çatalca’da manda kalmadı neredeyse. Çatalca bu işte meğerse çok mahirmiş. Ve manda sütü, manda kaymağı, bunlar Çatalca’da bayağı ileriymiş. Adeta marka. Temennimiz odur ki, lider bir şey söylediği zaman arkadan bu işi takibi başlar. Takibi başladığı anda da millet artık bu noktada gücü kuvveti toplar" dedi.

BESLENME TAVSİYESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Erdoğan mart ayında Tokat’ta toplu açılış töreni sonrası bir sosyal tesiste çiftçilerle bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı videoya göre, çiftçileri dinleyen Erdoğan beslenme tavsiyesinde bulunmuştu.

Erdoğan, uyumadan önce tükettiği özel bir karşımın tarifini vererek şunları kaydetmişti:

“Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa. Eskişehir'de bizde olan belediyelerden biri, o sürekli bakraç içinde manda yoğurdumu gönderir. Bir de Ankara Mamak belediye başkanımız bakraç içinde temin ediyor. Tavsiye ederim.”