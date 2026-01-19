Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erdoğan, Colani ile telefonda görüştü

Erdoğan, Colani ile telefonda görüştü

19.01.2026 00:17:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Erdoğan, Colani ile telefonda görüştü

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cihatçı HTŞ lideri, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Suriye’ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti" ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #AKP #Recep Tayyip Erdoğan