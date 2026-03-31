Erdoğan'dan 5G açıklamaları: Başlangıçta il merkezleri, iki sene içerisinde tüm Türkiye'de hizmet verecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Saray'da gerçekleştirilen "5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni"nde konuştu.

Erdoğan burada 5G teknolojisini test ederek yurdun çeşitli kentlerine görüntülü bağlantı gerçekleştirdi.

"MİLLİ EGEMENLİK MESELESİ OLDUĞU AÇIK"

Erdoğan, konuşmasında siber güvenlik konusunun önem teşkil ettiğini dile getirdi. "Dünyada söz, etki ve itibar sahibi olmak istiyorsanız siber güvenlik tedbirlerini ve teknolojilerinizi geliştirmek zorundasınız. Son dönemde Lübnan, Gazze ve İran başta olmak üzere çatışmalar siber güvenliğin önemini bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini, "Sınırlarınızı kontrol ettiğiniz ölçüde siber vatanınızı, verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde çok ciddi zaafiyet var demektir. 5G'nin veri merkezleri, yapay zeka kapasiteleri ile birlikte düşünüldüğünde milli egemenlik meselesi olduğu açıktır" şeklinde sürdürdü.

HIZ 10 KAT ARTACAK, 2 YILDA TÜM TÜRKİYE'DE

5G ile iletişim hızının 10 kat artacağını ifade eden Erdoğan, hazırlıkların 2016 yılında başladığını kaydetti. Erdoğan 5G teknolojisinin başlangıç olarak 81 il merkezlerinde olacağını, 2 yıl içerisinde ise ülkenin her karışında hizmete sunulacağını belirtti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"5G teknolojimizle başarımızın haklı gururunu yaşıyoruz. 5G'nin hazırlıklarını 2016'da başlattık. Yaygın kapsama hedefi ile kırsal bölgelerden şehir merkezlerine kadar ülkemizin dört bir yanını 5G ile donattık. Başlangıçta 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi 2 yıl içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız. 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak. Daha önce binlerle ifade edilen bağlantı kapasitesi milyonlarca cihaza erişiyor. 5G ile birlikte iletişimin sadece hızlanmakla kalmayıp şekil değiştirdiği bir kapıyı aralıyoruz. Sanal ağlar kurulabilecek. Böylece sağlık, üretim, lojistik ve güvenlik gibi farklı alanlarda ihtiyaca özel hizmetler verilebilecek.

5G ile güvenlik alanında da yeni kazanımlar elde edeceğiz. Uç bilişim yaklaşım marifetiyle siber riskleri daha da azaltacağız. Kent güvenlik yönetim sisteminden, hudut kapısı sisteminden KADES'e, polis teşkilatlarımızın suç ve suçlularda kullandığı uygulamalarla işlevselliği daha da artmış olacak."