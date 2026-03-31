Türkiye'de 5G dönemi başladı! Telefonda 5G nasıl açılır? İşte iPhone ve Android telefonlarda yapılması gereken ayarlar...

Türkiye’de mobil iletişimde yeni dönem başladı. 5G teknolojisi, bugün itibarıyla kademeli olarak kullanıma sunuldu.

İlk etapta şehir merkezlerinde devreye girecek olan hizmetin, önümüzdeki süreçte ülke geneline yayılması hedefleniyor.

SADECE "UYUMLU CİHAZ" YETERLİ DEĞİL

Yeni teknolojiyle birlikte internet hızının önemli ölçüde artması beklenirken, kullanıcıların bu hizmetten yararlanabilmesi için bazı teknik şartları yerine getirmesi gerekiyor. Uzmanlar, yalnızca 5G uyumlu cihazın yeterli olmadığını, SIM kart ve operatör ayarlarının da doğru şekilde yapılandırılması gerektiğini vurguluyor.

5G KULLANMAK İÇİN NE GEREKİYOR?

5G’den yararlanabilmek için öncelikle uyumlu bir cep telefonu ve SIM karta sahip olmak gerekiyor. Mevcut 4.5G uyumlu SIM kartlar çoğunlukla 5G ile çalışabiliyor, ancak daha eski kartların güncellenmesi gerekiyor.

Bunun yanı sıra kullanıcıların, bağlı oldukları operatör üzerinden 5G hizmetini aktif hale getirmesi gerekiyor. Bu işlem SMS ya da mobil uygulamalar üzerinden yapılabiliyor.

TELEFONLARDA 5G NASIL AKTİF EDİLİR?

Tüm teknik şartlar sağlandıktan sonra son adım, telefon ayarlarını değiştirmek oluyor.

iPhone kullanıcıları için:

Ayarlar → Hücresel → Hücresel Veri Seçenekleri → Ses ve Veri → “5G” seçeneği

Android kullanıcıları için:

Ayarlar → Mobil Ağlar → Tercih edilen ağ türü → “5G”

Bu adımlar tamamlandığında, kapsama alanı içinde olan kullanıcılar 5G hizmetinden yararlanabiliyor.

KAPSAMA ALANI SINIRLI BAŞLAYACAK

5G teknolojisi başlangıçta şehir merkezlerinde kullanılabilecek. Kapsama alanının zaman içinde genişletilmesi ve birkaç yıl içinde ülke geneline yayılması planlanıyor.

Türkiye’de yaklaşık 95 milyon cep telefonunun 32 milyonunun 5G uyumlu olduğu tahmin edilirken, bu sayının yeni teknolojiyle birlikte artması bekleniyor.

İNTERNET HIZINDA BÜYÜK ARTIŞ BEKLENİYOR

5G ile birlikte veri hızlarının gigabit seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Bu da büyük dosyaların çok daha kısa sürede indirilebilmesi ve kalabalık alanlarda bağlantı sorunlarının azalması anlamına geliyor.

Ancak uzmanlar, yüksek hızın veri kullanımını da artırabileceğine dikkat çekerek kullanıcıların internet paketlerini buna göre planlaması gerektiğini belirtiyor.