Erdoğan'dan İran için ilk açıklama: 'Saldırılardan endişe duyuyoruz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran'ın işbirliğiyle İran'a karşı başlayan savaşa ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.

Erdoğan, katıldığı iftar programında bölgedeki savaşa ilişkin yaptığı değerlendirmede bölgede başlayan savaş nedeniyle endişe duyduklarını belirterek, Türkiye'de vatandaşın güvenliğini önceleyen politikalarla bu süreci başarıyla yöneteceklerini kaydetti.

Eş zamanlı olarak önce ateşkesin sağlanması ardından da müzakere masasına dönülmesi için diplomatik çabaları hızlandıracaklarını kaydeden Erdoğan, sınır güvenliği ve hava sahası açısından Türkiye'nin bir sorunu olmadığını, asker, jandarma, polis ve istihbarat teşkilatlarının her türlü tedbiri en üst seviyede aldığını kaydetti.

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Komşumuz İran'a yönelik Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başlayan Amerika-İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz.

Uzun bir süredir anlaşmazlıkların diyalog yoluyla müzakere masasında çözülmesi için çok ciddi emek verdik.

İran'ın egemenliğini açıkça ihlal etme yanında dost ve kardeş İran halkının huzuruna kasteden sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz.

Her ne sebeple olursa olsun Körfez'deki kardeş ülkelerimize yönelik İran'ın füze ve drone saldırılarını da kabul edilemez buluyoruz.

Hem taraflar arasındaki güven bunalımı aşılmadığı hem de İsrail'in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için istenen netice alınamadı.

Sağduyu ve aklıselim hakim olmaz, diplomasiye alan açılmazsa bölgemiz bir ateş çemberine sürüklenme riskiyle karşı karşıyadır.

Daha fazla kanın akmaması, bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor.

Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini önceleyen bir politikayla inşallah bu hassas süreci başarıyla yöneteceğiz.

Eş zamanlı olarak önce ateşkesin tesisi ardından da müzakere masasına dönülmesi için diplomatik çabalarımızı hızlandıracağız.

Hudut güvenliğimiz ve hava sahamız açısından sorunumuz yok. Askerimiz, jandarmamız, polisimiz, istihbaratımız her türlü tedbiri en üst seviyede alıyor.

Türkiye olarak ilk günden beri olduğu gibi sorunların suhuletle çözümü noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, yapacağız."