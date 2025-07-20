Erdoğan'dan KKTC'de 'Saray' sitemi: 'Bizi bir barakada karşılıyordun'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere KKTC'ye gitti.

Erdoğan burada, "Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi Temel Atma ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı Açılış Töreni"nde konuştu.

"BİZİ BİR BARAKADA KARŞILIYORDUN, BU YAKIŞMIYOR"

Erdoğan, Mayıs ayında hizmete sunulan 'KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "KKTC'nin her alanda güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir yapıya kavuşması için çalışıyoruz. Değerli kardeşime 'Bizi bir barakada karşılıyordun' dedim. Malum binayı hatırlıyorsunuz. "Bu yakışmıyor, yer bul, oraya biz hem Cumhurbaşkanlığı makamını hem parlamento binasını inşa edelim" dedim. Devlet olduğumuzu tüm dünyaya haykıralım. Bu oldu. Yakışan neyse Türk'e, onu yapmamız lazımdı ve yaptık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün yeni yatırım müjdeleri ile huzurunuzdayız. Bütüncül bir sağlık kompleksi hayata geçmiş olacak. Yeni hastanemiz tasarlanırken sağlık çalışanlarımızın verimli görev yapabilmesi için tüm detaylar düşünüldü. Hastanemiz adadaki en büyük sağlık yatırımlarından birini teşkil ediyor. Hastanemizin açılışını da inşallah hep birlikte yapacağız.

Tarım, enerji, su, sosyal konutlar gibi alanlarda Kıbrıs Türkü'nün ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri biz yaparız. Suyu denizin altından getiririz dedik ve getirdik. Hastane yatırımlarımızın yanı sıra köylerde ve kırsalda yaşayan kardeşlerimizin ayakta tedavi alabilecekleri sağlık ocaklarının inşasında sona gelindi. Bir sonraki gelişimizde o eserlerin de açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz.

"SU HASRETİNE SON VERDİK"

Turizm, KKTC'nin dünya vitrinindeki görünürlüğünde hayati rol üstleniyor. Ercan Havalimanı'nı yenileyerek turizmde, istihdamda ve yatırımlarda da KKTC'yi Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı haline getirdik. Kıbrıs Türkü'nün asırlık su hasretine son verdik, içme suyunun ardından tarımsal sulamada devrim niteliğinde adımlar atıyoruz. Kırsalda kalkınma yeniden canlanıyor.

Sadece bireye değil, aileye ve topluma dokunan politikalarla güçlü toplum, güçlü gelecek hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Aile Destek Merkezi'nin hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor. Enerji alanında teknik çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'den deniz altı kablo ile elektrik iletimi projesi bu çerçevede ilerliyor. 7 adet mobil elektrik santralini de devreye almış bulunuyoruz. 18 belediyemizin altyapı projelerine 300 milyon liralık kaynak sağladık.

"ULUSLARARASI TOPLUM SAHADAKİ GERÇEKLERLE BARIŞMALI"

Kuzey Kıbrıs Türkü'nün birliği, refahı için buradayız, her zaman da burada olacağız. KKTC'nin siyasi ve ekonomik istikbalini inşa etme noktasında Cumhurbaşkanı Sayın Tatar ve KKTC hükümeti ile tam uyum içindeyiz. Ay yıldız, aynı yoldayız. Ersin Bey'in ortaya koyduğu 2 devletli çözüm misyonuna desteğimiz tamdır. Uluslararası toplumun da sahadaki gerçeklerle barışma vakti gelmiştir. KKTC ile diplomatik siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı. Kıbrıs Türkü'ne adaletsizlik bitmeli."