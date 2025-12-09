Erdoğan'dan Suriye'ye 10 Mart Mutabakatı mesajı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde konuştu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de imzalanan 10 Mart Mutabakatı'na dikkat çekti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye ve Türk milleti olarak Suriye'nin ve Suriyeli kardeşlerimizin inşa, ihya ve toparlanma çabalarını tüm imkanlarımızla destekliyoruz. Şunu gönül huzuruyla ifade etmek istiyorum, Suriye devrimi son bir yılda en zoru inşallah geride bırakmıştır. İnanıyorum ki önce Yüce Allah'ın yardımıyla, sonra da Suriye yönetiminin basiretli, dirayetli, kuşatıcı, kucaklayıcı ve adaletli politikalarıyla bir daha eski kötü günlere dönüş olmayacaktır.

Bilhassa 10 Mart Mutabakatı'nın altında imzası olanlar tarafından ahde vefa ilkesi gereğince hayata geçirilmesi önemli bir düğümü çözecektir. Mutabakatın suhuletle uygulanması, istikrarsız, bölünmüş ve güçsüz Suriye'ye yatırım yapan şer odaklarının hesaplarını altüst edecektir. Böylece Suriye, toprak bütünlüğünü haiz, müreffeh, muzaffer ve bölgesinin muteber bir ülkesi olarak istikbale yürüyecektir."

10 MART MUTABAKATI

10 Mart 2025'de cihatçı HTŞ yönetiminin lideri Ahmed Şara (Colani) ile terör örgütü PKK'nin Suriye'deki çatı örgütü SDG'nin yöneticisi Mazlum Abdi arasında bir mutabakat imzalandı.

Mutabakatta özetle, SDG'nin Suriye devlet kurumlarına, ordusuna entegrasyonu öngörüldü. Şam yönetimi mutabakata ilişkin Suriye'nin toprak bütünlüğünün vurgulandığını ve çatışmaların sonlandırılması ve mültecilerin geri dönüşü gibi maddeler içerdiğini belirtmişti.