AKP'den doğalgazda da 'seçim' hazırlığı: 'Erdoğan’ın en etkili müjdelerinden biri olacak'

17 Aralık 2022 Cumartesi, 11:54

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına 1 Eylül 2022 itibarıyla zam yapıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgazda eylül itibarıyla geçerli olacak konut tarifesinde ortalama yüzde 20,4, KOBİ'lerde yüzde 47,6, sanayi tarifesinde yüzde 50,8 ve elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 49,5 zam yapıldığını bildirdi.

BOTAŞ ekim ayı tarifesinde konut ve elektrik üretimi için doğalgaz fiyatını değiştirmedi, ancak Dünya gazetesinin haberine göre, sanayide kullanılan gaz için yeni bir fiyatlama formülü getirilmişti.

Bir sektör uzmanı, yeni fiyatlama formülünü "örtülü zam" olarak niteleyerek, büyük sanayinin kullandığı doğalgazın yüzde 4.9 ile yüzde 37 arasında zamlandığını söyledi.

RUS GAZINDAN YÜZDE 25 İNDİRİM TALEBİ

İktidarın, Rus yetkililer ile doğalgazda yüzde 25 indirim için pazarlık masasına oturacağı söylendi. Rusya’da doğalgaz ödemelerinin 2024’e ertelenmesi de gündeme gelmiş ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından bilgi doğrulamıştı.

AKP iktidarının politikaları 2022’de devlet bütçesinin ilk altı ayda erimesine sebep oldu. İktidar, seçim öncesi bütçeyi rahatlamak ve ekonomik krizi ‘törpülemek’ için harekete geçti. Rusya’dan doğalgaz ödemelerinin 2024’e ertelenmesi talebini sunan iktidar bu sefer yüzde 25 indirim istedi.

Bloomberg’e konuşan kıdemli Türk yetkililer, Türkiye’nin cuma günü Ankara’da bir Rus delegasyonuna ev sahipliği yapacağını ve amacın Rusya’dan ithal edilen doğalgazın fiyatında yüzde 25’in üzerinde indirim isteneceğini söyledi.

SEÇİM ÖNCESİ 'MÜJDE' HAZIRLIĞI

Konuyla ilgili HaberTürk yazarı Bülent Aydemir ise bugünkü yazısında ocak ya da şubat ayında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgazda indirime gidileceğini açıklayacağını iddia etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı seçmen üzerinde belki de en etkili müjdelerden biri olacak. Oranını henüz bilmiyoruz. Bu konuda bürokratlar sıkı bir çalışma yürütüyor…" diyen Aydemir, sözlerinin devamında "Bu kadar zamdan sonra açıklanacak indirim oranı vatandaşı ne kadar etkiler veya ne kadar ikna eder bilemem" dedi.