Son dakika... Erdoğan'dan günler sonra ilk 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması: Karara sahip çıktı

17 Aralık 2022 Cumartesi, 14:22

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Resmi rakam nedir dedim, dediler ki 75 bin kişi meydanda. Elhamdülillah, bu bir sevginin, dayanışmanın, bu bir 2023'e yürüyüşün coşkulu adımıdır. O güzel Mardin türküsünden ilhamla diyorum ki; Hasretinden dağlar çökse başıma, yine söz söyletmem Mardin'e aşkıma, çekilin başımda Allah aşkına, ben sevdim Mardin'i bundan kime ne?

* Mardin'i sahip olduğu güzelliklerden kopartmak için çok uğraştılar. Her türlü zulmü, baskıyı denediler ama Mardin kim olduğunu asla unutmadı. Bu süreçte neler yaşadığımızı en iyi sizler biliyorsunuz. 100 yerden yaralı da olsak, Mardin'e hizmet etmekten, Mardin'e eser kazandırmaktan asla geri durmadık. Bugün sizlerle hasret gidermenin yanında Mardin'e kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 8.5 milyar, güncel bedel 17.5 milyar liraya ulaşan hizmetin resmi açılışını da yapıyoruz. Mardin'de petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Mardin'de doğal gaz altyapımızı genişlettik.

MARDİN HAVALİMANI'NIN ADI DEĞİŞİYOR

* Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedik. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir.

"BENİM KÜRT KARDEŞLERİME ÇOK ÇEKTİRDİLER"

* Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler; hem Kürdüz dediler hem Kürt kardeşlerimi vurdular, çukurlara gömdüler. Arabıyla Kürdüyle bütün mabetlere varıncaya kadar yıktılar. Terör örgütünün Nusaybin’de, Dar Geçit’te Derik’te tahrip ettiği caddeleri sokakları binaları yeni baştan biz inşa ettik. Derik’te kaymakamımızı bunlar şehit etti. Günahı neydi? Sadece Derik’e hizmet etmekti. Terör örgütünün kaynaklarını yağmaladığı belediyelerimizi yeniden sizlere hizmet edecek hale biz getirdik. Ağızlarından özgürlüğü düşürmeyenlerin Türküyle Arabıyla Kürdüyle sizleri esir etmesinin önüne biz geçtik.

* Lafa gelince kardeşlikten dem vuranların Müslümanıyla Süryanisiyle sizleri birbirine düşürme planını biz bozduk. Sınırlarımızın ötesinde yaşananları takip ediyorsunuz. Geleceklerini bu milletin bu coğrafyanın sizlerin binlerce yıllık kardeşliğinde değil, binlerce kilometre ötede arayanların nasıl bir felakete yol açtıklarını görüyorsunuz.

BÜTÇE MÜZAKERELERİ

* Bu topraklarda yaşayan insanların kanları üzerinde kendilerine saltanat düzeni kurma peşinde olanların sergiledikleri kepazeliklerin her gün bir yenisi ortaya saçılıyor. İşte plan bütçe müzakereleri bitti. Cumhur İttifakı 325 oyla muhalefeti duman etti. Bu milletin evlatlarının canlarına göz dikerken kendi evlatlarını güven ve şatafat içinde yaşatanların mide bulandırıcı riyakarlıklarını anlatmaya gerek bile duymuyorum

TARİKATTA 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR SKANDALI

* Bay Kemal, 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun. Bizim ciğerimiz yanıyor. O bir felaket, o ayrı bir konu. 10, 11, 12, 13, 14 yaşında Kandil'e kaçırılan o yavrular için bugüne kadar bir kelime ettin mi? Terör örgütlerinin taciz ettiği yavrularla ilgili bir cümle kullandın mı? Diyarbakır Anneleri'ni bir ziyaret ettin mi, onlarla helalleştin mi? Ah cambaz ah. Helalleşmeye geldik diyor, Diyarbakır'a git, Diyarbakır'a. Kandil'e karşı senin ciğerin yok ciğerin, bir laf edemezsin.

* 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sarılıyor. Türkiye Yüzyılı ile vizyonumuzu genişletiyoruz. Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengeler biraz daha yerinden oynarken, Türkiye parlayan yıldızı ile gücüne güç katıyor. Dün Trakya'da yeraltı doğal gaz terminalinin açılışını yaptık. 4.6 milyar metreküp. Onlar sağda solda dedikodu yapıyor, biz ise iş yapıyoruz. Bize dudak bükerek bakanlar bugün pek çok konuda desteğimize ihtiyaç duyuyor.

ALTILI MASAYI HEDEF ALDI

* Karşıma bir tane muhteşem bir tablo koymuşlar. 'Üzümümüz Şire'dir, 6'lı masa fitnedir. Reis sen dik dur, Mardin seninledir'. Doğru mu? Doğru. Ben de Mardin ile beraberim. Mardin inşallah çok daha muhteşem olacak.

İMAMOĞLU'NA SİYASİ YASAK

* Maalesef uzunca bir süredir tek parti faşizmi artığı zihniyetin temsilcileri durumundaki tiplerle muhatabız. Hizmet adına, köken ve meşrep istismarı dışında bir şeyleri olmayan karitatür tiplerin tek malzemesi yalan, iftira ve çarpıtma. Son günlerde bir mahkeme kararı üzerinden kopartılan fırtınanın gerisinde aynı faşist zihniyet var.

* Aslında bu tartışmanın ne bizimle, ne şahsımla, ne de milletimizle ilgisi var. Çünkü konu hakimlere hakaret eden bir şahsın aldığı siyasi mahkumiyet kararından ibaret. Ortada ne bir fikir tartışması ne bir hizmet mücadelesi var. Kararın ardından söylenenlere baktığımızda bir taraftan gülüyor bir taraftan üzülüyoruz.

* Anayasamıza göre hakimler görevlerinin bağımsız şekilde yaparlar. Ben söylemiyorum. Anayasa 138 söylüyor. Her kararı beğenmek mecburiyetinde değiliz, bizim de eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı da oldu ama bu kimseye, hakimlere hakaret etme, mahkeme kararını tanımama hakkı vermez.

"HAYATIMIZ YASAKLARLA GEÇTİ"

* Hayatımız yasaklarla mücadeleyle geçti. Çözümüm daima millette bulduk. Milli iradede bulduk. Kendilerine 6'lı masa diyen ama kaç tane oldukları belirsiz olan muhalefet karşımıza bir isim çıkartamadı. Herkesin kafasında bir başka niyetin olduğu cümle alemin malumu. Şimdi birileri mahkeme kararı bahanesiyle masanın içindeki hesaplaşmayı bizim üzerimizden kendi lehine çevirmeye çalışıyor.

AYRINTILAR GELECEK...