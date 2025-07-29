Erdoğan duyurdu: Kazakistan vize muafiyet süresini 90 güne çıkardı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i Ankara’da ağırladı.

Erdoğan, Tokayev’le daha fazla miktarlarda Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını ve askeri ve savunma sanayi alanında işbirliğini görüştüklerini belirtti.

Erdoğan ayrıca, Kazakistan’ın vize muafiyet süresini 90 güne çıkardığını duyurdu. Daha önce bu süre 30 gündü.

Erdoğan’ın açıklaması şöyle:

“Ülkemizi ziyaret eden Kazak turist sayısı her geçen yıl artıyor. Geçtiğimiz sene 900 bine yakın kazak kardeşimizi ülkemizde ağırladık. Ülkemizden de Kazakistan’a yönelik bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Kazakistan Türk vatandaşlarına vize muafiyet süresini 90 güne çıkardı. Bu karardan dolayı değerli kardeşim Tokayev’e teşekkür ediyorum.”