Abdülkadir Selvi: 'Erdoğan yeni siyasetin temellerini atıyor'

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:24

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında AKP'nin yeni bir siyasete yeni bir dile ihtiyacı olduğunu söyledi.

"AKP Türkiye’yi eser siyasetine doyurdu" diyen Selvi, "Toplumla yeni bir sözleşme yapılmasına ihtiyaç var. Yeni siyaset ve yeni bir dile ihtiyaç var. Erdoğan zaten Türkiye’yi dünyada daha iyi yere taşıyacak olan yeni siyasetin temellerini atıyor" dedi.

Erdoğan'ın cemevi ziyaretlerini de 'kucaklayıcı bir dil' üzerinden ipucu olarak niteleyen Selvi, "Bu tarz siyasetin geliştirilmesine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.