Erdoğan 'en modern şartlarda hizmet verecek' demişti: Gaziantep’te 8 aylık havalimanı su akıtıyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “en modern şartlarda hizmet verecek” diyerek açılışını yaptığı Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasını 8. ayda su akıtmaya başladı.
Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde bulunan havalimanı, 2019’da yetersiz bulunduğu iddiasıyla yenilendi.
Mevcut terminalin yanı başına iki katlı yeni bir havalimanı terminali yaptırılırken yıllık 6.5 milyon yolcu kapasitesi olduğu vurgulandı. Gaziantep’in kurtuluş tarihinin de yıl dönümü olan 25 Aralık 2021 günü AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı toplu açılış töreniyle hizmete açılan yeni bina aradan geçen 8 ayda turizme ve hizmet anlayışına yakışmayacak görüntülere sahne oldu. Havalimanı’nın üst katındaki giden yolcu bölümünde tesisat borularından sızan su yolcuların bekleme alanına damladı. Yeni binadaki bu soruna geçici çözüm bulan havalimanı yönetimi su damlayan noktalara yolcuların güvenlik noktalarından geçerken kullandığı kutuları koyarak önlem aldı.
ERDOĞAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI
Erdoğan havalimanının açılışını sosyal medya hesabından “Büyüyen ve gelişen Gaziantep’in hava ulaşımı ihtiyacını en modern şartlarla karşılayacağına inandığım; katlı otoparkı, körüklü apronu ve diğer birimleriyle Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasını da resmen hizmete aldık...” notuyla duyurmuştu.
Büyüyen ve gelişen Gaziantep’in hava ulaşımı ihtiyacını en modern şartlarla karşılayacağına inandığım; katlı otoparkı, körüklü apronu ve diğer birimleriyle Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasını da resmen hizmete aldık... pic.twitter.com/o0dKcU1D9x— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 25, 2021
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