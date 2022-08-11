Erdoğan: 'Büyükbaş hayvanlarda yüzde 30-35 indirimle satışlara başlayacağız'

11 Ağustos 2022 Perşembe, 15:08

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, büyükbaş hayvan etinde indirim fiyatını açıklayarak, "Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifi talimatı aldı, bundan böyle kuzu etinden yüzde 25 indirimi başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı ile konuştum, büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle, onların da satışına başlayacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

"Enerjinin en önemli kaynaklarından biri de sudur. Petrol, kömür, doğal gaz gibi sınırlı kaynakları hoyratça tüketen fosil yakıtların yerine su yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. DSÖ yanında özel sektörü de etkin şekilde hidroelektrik santralleri inşasına yönelttik. En yüksek barajımız Yusufeli bitme aşamasına gelmiştir. Hidroelektrik potansiyelimizi daha hızlı harekete geçirmek için 2003 yılında özel sektörün bu alandaki yatırımlarının önünü açarak tarihi bir adım attık. Kapasitemizi 44 milyar kilovatsaatten (kWh) 110 milyar kilovatsaate (kWh) çıkardık. Ülkemizde yanan her 3 lambadan birinin elektriği su kaynaklarımızdan gelmektedir. Şimdi toplam baraj sayımız 930'u bulmuştur.

"SUYUNUZ VARSA MEDENİSİNİZ, YOKSA GAYRİMEDENİSİNİZ"

Suyunuz varsa medenisiniz, suyunuz yoksa gayrimedenisiniz. Laf üretmedik, iş ürettik. GAP'ın en büyük adımlarından olan 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşan Silvan Projesi'ni de süratle tamamlayacağız. Silvan Barajı yakında su tutmaya ve enerji üretmeye başlıyor. Ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuştururken aklımızda ve gönlümüzde hep daha büyük hedefler vardı. Her alanda kalkınmanın altyapısını önemli ölçüde tamamladık. Sıra asıl hedeflerimizde, yani 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte. Bundan 11 yıl önce milletimizle 2023 hedeflerimizi paylaştığımızda birileri dudak bükmüştü. Bugün de biz 2053 dedikçe, bunun somut hedeflerini açıklamaya başladıkça benzer tavırla karşılaşıyoruz.

18 Mart Çanakkale Köprüsü başlarken bizimle dalga geçtiler, 'Bu olur mu?' diye. Bunlara göre olmaz, çünkü iki kulenin arasındaki açıklık mesafesi dünyada eşi benzeri olmayan bir köprüyü yapıyorsunuz. Bunların aklı almaz. Şimdi 6 dakikada geçiyorsun. Aynı şeyi Osmangazi'de, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yaptık. Bunlar kalkacak da Şanlıurfa ile Adıyaman'ı buluşturacak, böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bunlar medeniyet deyince sadece İstanbul, İzmir, Ankara'yı alıyorlar. Biz yola çıkarken ne dedik? Batı'da ne varsa Güneydoğu'da da o olacak. Üniversitelerimizi 81 vilayetimizin hepsine taşıdık mı? Taşıdık. Ne dediler? Ya bu kadar üniversiteye ne gerek var? Yav bizim derdimiz Hakkâri'deki yavrumuzu İstanbul'a Ankara'ya taşımak değil. Bütün doçentlerimizi profesörlerimizi oraya taşımak. Hani Tatlıses bir gün dedi ya 'Oxford vardı da biz mi gitmedik ' diye, biz de şimdi hepsini ta Hakkâri'ye kadar taşıdık. Bu bir şeyi gösteriyor. Medeni olmak budur. Modernleşme budur. Çağı yakalamak budur. Çağdaş mücadele budur.

"BÜYÜKBAŞ HAYVANLARLA İLGİLİ İNDİRİME DE BAŞLAYACAĞIZ"

Şimdi bir şey daha söylüyorum. Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifi talimatı aldı, bundan böyle kuzu etinden yüzde 25 indirimi başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı ile konuştum, büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle, onların da satışına başlayacağız. Kuşbaşıydı, kıymaydı, biftekti, bunu piyasaya sürdüğümüzde indirim başlayınca, vatandaşım alışveriş yapacak. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 market var tarım kredide, bunun yanında diğer özel sektörün de sayıları fazla. Onlar ne yapar bilmem ama biz yapacağız. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de. Şeker, buğday, un, ayçiçeği yağı. Özellikle 20, 30, 40 çeşit üründe de.