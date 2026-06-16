AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.
Görüşmenin içeriğine dair ise resmi bir açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/SU44rGhUVl— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 16, 2026