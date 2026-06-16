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Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti

Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti

16.06.2026 16:51:00
Güncellenme:
ANKA
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Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u Saray'da kabul etti. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kabulün detayları paylaşılmadı.
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.

Görüşmenin içeriğine dair ise resmi bir açıklama yapılmadı.

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