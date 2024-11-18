Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'da
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için özel uçak 'CAN' ile Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine geldi. Erdoğan'ı Türkiye’nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri karşıladı.
Dünyanın en gelişmiş 19 ülkesi, Avrupa ve Afrika birliği liderleri G20 için buluşuyor.
G20 ülkeleri, dünya ekonomisinin yüzde 85’ini, dünya nüfusunun ise üçte ikisini kapsıyor. Zirvenin bu yılki ana teması “Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek..."
Latin Amerika'nın en büyük ve en kalabalık ülkesi Brezilya bu yılki G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Erdoğan 18-19 Kasım'da Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen zirvede oturumlara katılacak.
KADRO GENİŞ
Erdoğan'ı, Galeao Hava Üssü’nde, Türkiye’nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri karşıladı.
Erdoğan'ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brezilya'ya geldi.
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