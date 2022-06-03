Erdoğan 'Gezi' eylemcilerine 'sürtük' demişti: CHP Ankara İl Kadın Kolları’ndan '1 kuruşluk' tazminat davası

03 Haziran 2022 Cuma, 12:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında Gezi eylemlerine katılanları için kullandığı “çürük ve sürtük” sözlerinin ardından art arda suç duyuruları yapıldı. Bugün Ankara Adliyesi’nde biraraya gelen CHP Ankara İl Kadın Kolları da “1 kuruşluk” tazminat davası açtı.

Duvar'ın aktardığına göre, CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Ayaz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çürük ve sürtük” sözcüğünü toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen bir anlayışla söylediğini, savaş siyaseti yaratarak ülkeyi karanlığa ve vahşete sürüklediğini ifade etti. Ayaz, “İşte tam da bu nedenle ülkemizin güzel kadınları hep birlikte omuz omuza sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan kutuplaştırıcı, hakaret içeren bu dile karşı hep birlikte ses yükselteceğiz. Çözümün devlet mekanizmalarının tam anlamıyla çalıştığı, tek adam rejiminin son bulduğu, parlamenter sistemde olduğunu özellikle haykırmaya devam edeceğiz. Anlayışlarını da, zihniyetlerini de alıp gidene kadar bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Korkmayacağız, yılmayacağız, susmayacağız, itaat etmeyeceğiz” dedi.

"HESABINI SORACAĞIZ"

Ankara Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Pir Sultan Abdal Derneği Mamak Şube Başkanı Fadime Türkyılmaz, sandıkta her bir oy ile sürtük sözcüğünün hesabını soracaklarını ifade etti. Türkyılmaz, “Cumhurbaşkanı çıkmış gezide bulunanlara, demokrasi ve özgürlük arayanlara, mücadele edenlere ‘sürtük’ diyor. İnsan haklarından yana olmak, alanlarda olmak sürtüklükse hepimiz sürtüğüz. Gemi su almaya başladı, biz o gemide değiliz. Biz bu ülkeyi kurtaracak olanlarız” dedi.