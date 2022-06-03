Erdoğan'ın 'sürtük' lafına yurttaşlardan sert tepki: 'Bu ülkeyi bitirmek için yemin etmişler'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gezi Direnişi'ne katılan yurttaşlara yönelik söylediği 'sürtük' kelimesine tepkiler gitgide büyüyor. Cumhuriyet TV, İstanbul'da yaşayan yurttaşlara, Erdoğan'ın söylediği sözleri sordu ve birbirinden farklı yanıtlar aldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı konuşmasında Gezi Direnişi'ne katılan yurttaşlara yönelik “Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti” iddiasını tekrarladı. Erdoğan, direnişe katılan eylemciler için “Bunlar çürük, bunlar sürtük” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet TV, İstanbul'da yaşayan yurttaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı 'sürtük' kelimesiyle ilgili ne düşündüklerini sordu ve birbirinden farklı tepkiler aldı.
"HEPSİNİN HESABINI VERECEKLER"
Hükümetin, herkes için bir korku iklimi yarattığnı söyleyen yurttaş, adaletin mutlaka yerini bulacağını belirtti.
Her yerin gas edildiğini anlatan yurttaş, "Bu ülkeyi bitirmek için yemin etmişler. Vatanı olarak gördüğünü düşünmüyorum. İnançlı bir insan bir başkasının hakkına tecavüz etmez. Bu halkı çok ezdiler, inlettiler. Tecavüzcüler, kadın katilleri dışarıda. Caydırıcı hiçbir şey yok. Hepsinin hesabını verecekler" ifadelerini kullandı.
"BU KADAR TERBİYESİZ BİR KELİME DUYMADIM"
Bu kelimelere şaşırmadıklarını belirten yurttaşlar, sözlerine şu şekilde devam ettiler:
- Bu zihniyetlerdeki insanların bizi yönetiyor oluşu üzücü. Kötü bir zihniyet tarafından yönetilmeye çalışıyoruz.
- Seçimi bekleyerek cevabımızı en iyi şekilde vereceğiz.
- Bu kadar terbiyesiz bir kelime duymadım. İlk değil, son da değil. Şaşırmadım. Dozu yok ki.
Kamera: İsmail Bayraktar
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