Erdoğan 'giderlerse gitsinler' demişti... ‘Sağlıkçıların saygınlığı kalktı’
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlık sistemini eleştiren sağlıkçılara “Giderlerse gitsinler” diye seslenirken Rize’de Erdoğan’ın adının verildiği üniversitenin tıp fakültesinin faaliyet raporunda sağlık sistemindeki sorunlara ilişkin dikkat çekici tespitler yer aldı.
Rize'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını verdiği tıp fakültesi sağlık sistemindeki sorunlara ilişkin rapor hazırladı.
Raporun “tehditler” bölümünde “sağlık çalışanlarının saygınlığının ortadan kalktığı ve çoğu zaman haksız bir şekilde her türlü şikâyete maruz kaldıkları, çalışma isteklerinin kaybolduğu” belirtildi. İktidar her ilde açılan üniversiteleri savunurken fakültedeki yetersizliklerin de aktarıldığı raporda, “öğrenci kontenjanlarının habersiz artırıldığı, araştırma görevlisi kadrolarının sayıca yetersiz olduğu ve merkezi olarak ihtiyaç olan branşlara göre belirlenmediği, öğretim üyeleri kadrolarının yetersiz olduğu” belirtildi. Sağlık politika ve uygulamalarında ilgili kurum ve personelin görüşü alınmadan sık sık değişiklik yapıldığı da aktarılan raporda, “sağlık hizmeti için sosyal güvenlik kuruluşlarının ödediği miktarın da yetersiz kaldığı” tespiti yapıldı. Raporda, “zayıflıklar” başlığı altında ise fakültede “bazı uzmanlık eğitimi programlarının açılamadığı ve öğretim elemanı eksikliğinden dolayı askıya alındığı” belirtildi. l
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