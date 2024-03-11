İstifa eden binlerce stajyer doktora şok: Lisansları askıya alınacak

Güney Kore, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması kararını protesto amacıyla istifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora, lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirisi yollandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:14
İstifa eden binlerce stajyer doktora şok: Lisansları askıya alınacak
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Sağlık Bakanlığı, istifasını sunarak görev yerlerini terk eden 4 bin 944 stajyer doktora, lisanslarını askıya alma uyarısı verildiğini ve doktorlara 25 Mart'a kadar göreve dönmeleri için süre tanındığını belirtti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Jun Byung-wang, yaptığı açıklamada, Bakanlığın işe dönmek isteyen doktorlar için bir yardım hattı açtığını, hükümetin söz konusu doktorları desteklemek için hiçbir çabadan kaçınmayacağını söyledi.

Bakanlık verilerine göre hükümetin tıp fakültesi kontenjanlarını artırmasını protesto amacıyla istifasını sunan stajyer doktor sayısı, cuma itibarıyla 100 eğitim hastanesinde 11 bin 994'e ulaştı.

Bu sayı Güney Kore'deki stajyer doktorların yüzde 93'ünü oluşturuyor.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protesto gösterileri düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.

Hükümet, istifaların halk sağlığı üzerindeki etkisini gerekçe göstererek toplum sağlığı risk seviyesini "temkinli"den "ciddi" düzeye yükseltmişti.

Tıp fakültesi öğrencilerinin sayısının artırılması girişimini protesto eden binlerce stajyer doktoru istifa etmeye teşvik ve yönlendirme iddiasıyla Kore Tabipler Birliği ve Kore Pediatri Derneğinden 5 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta, hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.


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