Erdoğan grev kararını erteledi... CHP'den ilk tepki: 'Bu erteleme değil düpedüz yasaklama'

TÜRK-İŞ’e bağlı Türkiye Maden İşçileri Sendikasının grev kararı, Erdoğan tarafından “milli güvenliği bozucu nitelikte” görüldüğünden 60 gün ertelendi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle duyurulan erteleme kararında, "Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınmış grev kararının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, grev kararına tepki gösterdi.

X hesabından paylaşım yapan Başarır, "Bu erteleme değil düpedüz yasaklamadır. Ertelenen de zaten grev değil, hukuk devleti ilkesidir" ifadelerini kullandı.

Başarır'ın paylaşımı şu şekilde:

"600 bin kamu işçisi, hükümetin düşük zam teklifi üzerine Anayasal haklarını kullanarak grev kararı aldı.

Hak, hukuk tanımayan ucube sistemin başı da, 1 Ağustos’ta başlayacak grevi hemen “güvenlik” bahanesiyle 60 gün erteledi.

Bu erteleme değil düpedüz yasaklamadır.

Ertelenen de zaten grev değil, hukuk devleti ilkesidir.

Anayasal hak dediğimiz olgu, hükümetin takdirine bağlı lükse dönüşmüştür."