Erdoğan, Heniyye'nin ailesiyle görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikasta öldürülen Hamas lideri İsmail Heniyye'nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 16:10
Erdoğan, Heniyye'nin ailesiyle görüştü
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin eşi ve çocukları ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye’nin hain bir suikast sonucu şehadetinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti" dedi. 


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