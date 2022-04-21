'Erdoğan hükümetine karşı AKP'de tepki büyüyor'

21 Nisan 2022 Perşembe, 10:19

Yeniçağ yazarı Orhan Uğurluoğlu, "Atma Recep din kardeşiyiz" başlıklı yazısında AKP içinde çöküşün başladığını belirtti.

Uğurluoğlu, AKP'nin kurucularından olan, eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç ve AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in ekonomiye ilişkin eleştirilerini hatırlatarak, “Erdoğan hükûmetine karşı AKP'de tepki büyüyor” dedi.

Hazine'de paranın tükendiğini ve Erdoğan ile Bahçeli'ye olan güvenin de azaldığını dile getiren Uğurluoğlu, "Cumhur İttifakı iktidarı bitti, Tek Adam Rejimi bitti, yalanla milleti uyutma dönemi bitti, en önemlisi de milletin sabrı bitti, Türkiye artık seçime hazırlanıyor ve AKP'de çöküş başladı" dedi.

"ÜÇ AŞAĞI BEŞ YUKARI KONUNUN FARKINDAYIZ"

Önce, Arınç'ın AKP iktidarını yerden yere vurduğunu sonra da AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in hükümeti eleştirdiğini dile getiren Uğurluoğlu, Tamer'in sözlerini şöyle aktardı:

"Son dönemde enflasyonun hızlı şekilde yükselmesiyle hem çiftçi hem vatandaş hem emekli diğer memurlarımızın sıkıntıya düşmüş olduğu gözüküyor.

Tüm köyleri dolaştım. Gördüğüm şey diyorlardı ki; 'tohum pahalı, gübre pahalı, mazot pahalı' vs. şikâyetleri vardı, ama bu şikâyetlerin dozu şu andaki kadar değildi. Serzenişler vardı, sıkıntılar söyleniyordu.

Son dönemde enflasyonun hızlı şekilde yükselmesiyle hem çiftçi hem vatandaş hem emekli diğer memurlarımızın sıkıntıya düşmüş olduğu gözüküyor.

Sıkıntılar artmış durumda.

Dürüstlükle her şeyi ortaya koymaya çalışıyorum.

Emekli, asgari ücretli, memur, bu insanlarımızı biraz rahatlatmamız gerektiğini söylüyorum. Verdiğimiz bu fiyatlar enflasyonla eridi. Onu da karşılamamız gerekir.

Bülent Arınç'ın da ifade etmiş olduğu gibi, üç aşağı beş yukarı konunun farkındayız."