Eski AKP’li vekil Pelin Gündeş: Çavuşoğlu yolumu kesip hakaret etti
Eski AKP Kayseri milletvekili Pelin Gündeş, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi olduğu dönemde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun mobbingine maruz kaldığını iddia etti. Gündeş, "Mevlüt Çavuşoğlu artık Avrupa Konseyinde ben önergeleri Table Office’e götürürken yolumu kesiyor, “kapasitesiz, saygısız, şerefsizlik vb” gibi ağır ifadeleri şahsıma kullanıyordu" ifadelerine yer verdi.
AKP Kayseri eski milletvekili Pelin Gündeş, sosyal medya hesabından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi olduğu dönemde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yolunu keserek, "Kapasitesiz, saygısız, şerefsizlik" gibi ifadeleri kullandığını yazdı.
Pelin Gündeş, yaptığı paylaşımlarda AKP’den milletvekili olduğu dönemde başından geçenleri anlattı.
2021 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi olduğu sırada Türkiye’nin lehine olan önergeleri genel kurulda oylamaya sunma çabalarının Mevlüt Çavuşoğlu tarafından sürekli engellenmeye çalışıldığını söyleyen Gündeş'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
1/Ümit Bey ben korkmam.2011’de Akparti’nin Suriyeliler politikasına karşı çıktığımı, bu politikanın yanlış olduğunu ve sığınmacıların milyonları bulacağını Kızılcahamam kampında Sn Cumhurbaşkanı, parti yöneticileri ve 1000’i aşkın Milletvekili ve teşkilat mensubu önünde söyledim. https://t.co/pWqMH4j8Af— Prof.Dr.Pelin Gündeş (@gundesbakir) April 20, 2022
- Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesiydim. Dört ayda bir Strazburg’da genel kurul olurdu. Genel Kurullara girmeden önce tüm raporları okurdum. Türkiye’nin aleyhine maddeleri tespit ederdim. Bunların çıkarılması, yerine lehimize madde koyulması için önergeler hazırlardım. Türkiye’nin lehine olan bu önergeleri genel kurulda oylamaya sunmam Mevlüt Çavuşoğlu tarafından sürekli engellenmeye çalışılıyordu. Nursuna Memecan (dönemin AKP Sivas milletvekili) ve Mevlüt Çavuşoğlu beni hep bir köşeye çekip ‘Türkiye’yi savunan önerge vermeyeceksin’ şeklinde ifadelerde bulundular.
"KAPASİTESİZ, SAYGISIZ, ŞEREFSİZLİK"
- Ağır mobbing yapıldı dört yıl boyunca. Daha sonraki yıllarda bu ağır psikolojik şiddet nedeniyle bazı sağlık sorunları da yaşadım ama iyileştim çok şükür Allah’ın yardımıyla. Ancak Avrupa Konseyi genel kurullarda Mevlüt Çavuşoğlu şahsıma uygulan mobbingin dozunu kaçırdı.
- Mevlüt Çavuşoğlu artık Avrupa Konseyinde ben önergeleri Table Office’e götürürken yolumu kesiyor, ‘Kapasitesiz, saygısız, şerefsizlik' gibi ağır ifadeleri şahsıma kullanıyordu. Hiç aldırış etmeden Türkiye’yi savunan önergeleri yine de oylamaya koydurttum.
"BEN HAYIR OYU VERDİM ÇAVUŞOĞLU ÇEKİMSER OY KULLANDI"
- Çözüm sürecine de karşı çıktım. Genel Kurul’a “pkklı teröristler, pkklı aktivist olarak değiştirilsin” diye önerge geldi. Bu sayede pkk, AB terör örgütleri listesinden çıkartılacaktı. Ben buna şiddetle direndim. Oylamada hayır oyu verdim. Çavuşoğlu ise çekimser oy kullandı.
- Bir akp kadın milletvekili evet oyu kullandı buna. Yani pkklılar terörist değilmiş, aktivistmiş bunlara göre. Oylamadan çıkışta da yine mutat olduğu gibi “çözüm sürecine karşı çıktın. Seni Tayyip Erdoğan’a şikayet edeceğiz” diye üstüme sözlü saldırıldı.
"EVET BEN O GRUBUN DİSİPLİNİNE UYMADIM!"
- Çavuşoğlu beni Tayyip Bey’e şikayet etmeye başladı. Tayyip Bey beni dinlemedi hiç. Eşime de “grup disiplinine uymuyormuş” demiş. Tamam da hangi grup disiplini? Pkklı teröristlerin aktivist yapılmasına sessiz kalmak eğer grup disipliniyse kimse kusura bakmasın! Ben buna uymam!
- Türk Milleti’ni, devletimizi yurt dışında savunmamak, milletimize ihanet, Avrupalıların tüm taarruzlarına sessiz kalmak, karşı önerge hazırlamamak eğer grup disipliniyse, evet ben o grubun disiplinine uymadım! Damarlarımda taşıdığım Türk kanı böyle bir displine uymama manidir!
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