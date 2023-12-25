Erdoğan ile Ali Sabancı'nın diyaloğu gündem oldu: 'Onların ne kadarı bize?'

Yayınlanma: 25.12.2023 - 14:37

Güncelleme: 25.12.2023 - 14:45

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pisti Açılış Töreni gerçekleştirildi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törenle yeni pist hizmete alındı.

Törende gündeme ilişkin mesajlar veren Erdoğan daha sonra pistin açılışını gerçekleştirdi.

Bu anlarda Erdoğan ile Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus YK üyesi sahibi Ali Sabancı arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Erdoğan, kurdele kesimi sırasında "Ali bey nerede?" dedi. Bunun üzerine Ali Sabancı, Erdoğan'ın yanına geldi.

"ALİ BEY BAK İKİNCİ PİST DE DEVREYE GİRDİ"

Erdoğan, Sabancı'ya, "Ali Bey bak şimdi ikinci pist de devreye girdi. Bak şimdi Türk Hava Yolları 300 tane uçak alacak" dedi.

Ali Sabancı'nın Erdoğan'a yanıtı, "Biz de 150 tane alacağız" oldu.

Sabancı'nın cevabı sonrası Erdoğan da yurt içi uçuşlarını kastederek, "Onların ne kadarı bize?" diye sordu.

Ali Sabancı'nın "Hepsi sizin" sözleri sonrası ise samimi anların ortaya çıktığı görüldü.

Erdoğan son olarak sözlerini, "Dünyada artık Türkiye her yönüyle elhamdülillah bir ilke imza atıyor. İnşallah daha da artarak devam edecek" şeklinde noktaladı.