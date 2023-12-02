Hande Erçel ilişkilerinin 1. yılını kutladı, Hakan Sabancı'nın karşılığı dikkat çekti
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile ilişkisinin birinci yılını "En sevdiğim tüm anılarım seninle, daha fazlasını biriktirmek için de sabırsızlanıyorum" sözleriyle kutladı. Sabancı'nın yanıtı ise dikkat çekti.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel, 1 yıldır genç iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini zaman zaman göz önünde yaşayan ikili, birlikteliklerinin 1. senesi kutladı.
SADECE KIRMIZI KALP KOYDU
31 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından Hakan Sabancı ile pozunu yayınlayarak 1. yıllarını kutlayan Hande Erçel, "En sevdiğim tüm anılarım seninle, daha fazlasını biriktirmek için de sabırsızlanıyorum" notunu yazdı.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hakan Sabancı ise sadece Erçel'in paylaşımını kendi hesabında yayınlayarak kırmızı kalp emojisi ekledi.
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