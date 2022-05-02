Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü: Davetini kabul etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı ve Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti.
Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni vurgulayan iki lider, ilişkilerin geleceğine ilişkin konuları ele aldı.
Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti.
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