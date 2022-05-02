Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü: Davetini kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı.

AA
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:49
Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü: Davetini kabul etti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı ve Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni vurgulayan iki lider, ilişkilerin geleceğine ilişkin konuları ele aldı.

Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti.


AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Azerbaycan İlham Aliyev

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