İşte devletin uçağıyla umre yapan gazeteciler: Bilal Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'daki Umre ziyaretine gazetecilerin de katıldığı görüldü. Görüntülere Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da yansıdı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında 2018'den bu yana en ciddi krizlerden birinin çıkmasına yol açan Cemal Kaşıkçı davasının Riyad'a devredilmesinin ardından Suudi Arabistan'a iki günlük ziyaret için gitti.
Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Erdoğan, Suudi Arabistan'da Umre ziyareti de gerçekleştirdi. Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği görüldü.
Erdoğan'ın Umre ziyaretine Yeni Akit Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, Diriliş Postası yazarı Murat Özer, Star Gazetesi yazarı Yakup Köse'nin yer aldığı görüldü.
Murat Özer sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta “Cumhurbaşkanımız'ın Suudi Arabistan temaslarını takip ederken umre yapmak da nasip oldu çok şükür” ifadelerine yer verdi.
Hacı Yakışıklı sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa “Mekke'de çok resmî bir Hacı. Üstelik Yakışıklı” notunu düştü.
Star yazarı Yakup Köse ise Kabe ziyareti fotoğrafını “Mukaddes topraklarda. Allah kabul etsin” notuyla paylaştı.
Öte yandan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da Umre ziyaretinde bulunduğu görüntülere yansıdı.
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