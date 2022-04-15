Erdoğan ile Barzani bugün bir araya gelecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Dolmabahçe'de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul edeceği bildirildi.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani bugün TSİ 17.00'de Dolmabahçe Sarayı’ndaki ofiste AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
İki liderin görüşmesinde bölgesel konular ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.
Barzani ve Erdoğan'ın görüşmenin ardından bir açıklama yapıp yapmayacağı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
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