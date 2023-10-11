Erdoğan ile Fatih Erbakan'dan sürpriz görüşme: Saray'da bir araya geldiler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile sürpriz bir görüşme yaptı. Saray'da gerçekleşecek görüşme ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 17:24
Erdoğan ile Fatih Erbakan'dan sürpriz görüşme: Saray'da bir araya geldiler!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

Saray'da basına kapalı gerçekleşen görüşmeyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.


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