Erdoğan ile Fatih Erbakan'dan sürpriz görüşme: Saray'da bir araya geldiler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile sürpriz bir görüşme yaptı. Saray'da gerçekleşecek görüşme ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.
Saray'da basına kapalı gerçekleşen görüşmeyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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