Erdoğan ile Fatih Erbakan'dan sürpriz görüşme: Saray'da bir araya geldiler!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 17:24

Güncelleme: 11.10.2023 - 17:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

Saray'da basına kapalı gerçekleşen görüşmeyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.