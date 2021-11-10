Erdoğan ile Karamollaoğlu arasında buz gibi görüşme

10 Kasım 2021 Çarşamba, 17:15

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki sürpriz görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, basın mensuplarının karşısına geçen liderler arasında yaşananlar ise dikkat çekti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 15 dakika sürdü.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, görüşme sonrası partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

Görüşmeye dair bilgiler veren Karamollaoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugüne randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da farklı fikirleri belki taşıyoruz ama çok dostane güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Teşekkür ediyorum ilginiz için” diye konuştu.

KANEPE DETAYI

Erdoğan'ın Karamollaoğlu ile el sıkıştıktan sonra yanındaki koltuk yerine kanepeyi işaret ettiği görüldü. Karamollaoğlu'nun, koltuğa değil de kanepeye oturması dikkat çekti.

Görüşmedeki o anlar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o anlar: