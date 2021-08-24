Temel Karamollaoğlu'ndan memura verilen zamma büyük tepki

24 Ağustos 2021 Salı, 18:07

Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmelerin hayal kırıklığıyla sonuçlandığı belirterek, "Her zaman olduğu gibi “Memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz” diye süreci başlatan iktidar, memuru yine geçim derdiyle baş başa bıraktı" dedi.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"MEMUR GEÇİM DERDİYLE BAŞBAŞA"



Memurlar ile hükümet arasında gerçekleştirilen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri hayal kırıklığıyla sona erdi. Her zaman olduğu gibi “Memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz” diye süreci başlatan iktidar, memuru yine geçim derdiyle baş başa bıraktı.

İki yılın sonunda bile şimdiki yoksulluk rakamlarının altında kalacak maaşlarla memuru her geçen ay daha da yıkıcı hale gelen enflasyon girdabının içinde bırakan yetkililer, devletin asli unsuru olan memurların beklentilerini maalesef karşılayacak bir ücret artışı yapmamıştır.

Memur maaşlarında 2022 yılı için %5+7, 2023 yılı için ise %8+6 olmak üzere iki yılda toplam %26 oranında bir artış sağlanmıştır. Soruyorum; bu zamlar memurun bir önceki toplu sözleşmeden bu yana artan giderlerinden hangisini karşılamaya yetecek?

"GERÇEK, MİLLETİMİZİN HAFIZASINDA TAZELİĞİNİ KORUYOR"

Kıyma %92, pirinç %50, sıvıyağ %94, süt ve makarna %37, deterjan %28 artmışken prompterlarda yazan cümleler işlerin yolunda gittiğini söylese de çarşı pazardaki rakamlar herkesin gözü önünde durmaktadır.

Enflasyondaki önlenemeyen artış herkesin malumu iken memura ikinci yılda %8+7 zam veren iktidarın Çalışma Bakanı, bu oranın Türkiye tarihindeki en yüksek oransal artış olduğunu söyledi.

Sayın Bakan AK Parti'nin kaşıkla zam verme alışkanlığından dolayı %8+7’lik zammı Türkiye tarihinde daha önce verilmemiş büyük bir oran olarak görüyor olabilir. Ama milletimiz ve memurlarımız geçmişi çok net olarak hatırlıyor.

Refah iktidarında Erbakan Hoca “Nereden bulacaksın?” diyenlere inat; memurlara önce %50, ardından da altı ayda ilave %25+20 zam yapmıştı. Yani toplamda %132!

Bilmelisiniz ki bu gerçek sizin oluşturmak istediğiniz algılardan daha sarih bir şekilde milletimizin hafızasında tazeliğini korumaktadır.