Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında kritik görüşme

04 Kasım 2022 Cuma, 22:27

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı, Yunanistan’ın mütecaviz eylemleri ve Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtıra ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi trafiği neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başladığını belirterek, ilerleyen dönemde anlaşmanın uzatılmasına odaklanacaklarını ifade etti.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve adil bir çözüme ulaşılabilmesi için müzakerelere dönülmesinin zaruri olduğunu vurguladı.

Yunanistan'ın mütecaviz eylemlerine değinilen görüşmede, Erdoğan, bölgede gerginliği artıranın Türkiye olmadığını, Yunanistan'ın aklıselimle davranmaya ve diyaloğa yönlendirilmesinin faydalı olacağını dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü muhtırasına ilişkin onay sürecinin hızını ve ne zaman nihayetleneceğini bu ülkelerce atılacak adımların belirleyeceğini kaydetti.