Erdoğan ile Paşinyan arasında ilk temas: Prag'da bir araya geldiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Prag'da gayriresmi düzeyde bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı kapsamında Prag'da gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan'ın etrafında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermensitan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan gibi isimlerin olduğu görünüyor.
Liderlerin görüşmesinden ilk görüntüler paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.00'da Nikol Paşinyan ile resmi bir görüşme gerçekleştirecek.
Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İspanya Cumhurbaşkanı Pedro Sanchez ile de resmi bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile resmi bir görüşme planlanmadığı bildirildi.
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