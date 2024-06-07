Erdoğan imam hatipleri böyle savundu: 'Harvard'sa Harvard...'

Yayınlanma: 07.06.2024 - 19:59

Güncelleme: 07.06.2024 - 20:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyunda çokça tartışılan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' tanıtım programında yaptığı konuşmada çocuklarını örnek gösterdi.

'Yeni müfredata' yönelik gelen eleştirilere karşı Erdoğan, tepkilerin 'pedagojik' değil 'ideolojik' olduğunu söyledi.

"DEMEK Kİ OLUYOR..."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de baba olduğunu, dört çocuğunun dördünün de imam hatip mezunları arasında yer aldığını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bunların içinde Harvard'ı bitiren var, London School of Economics'i bitiren var. Demek ki bak oluyor. Buraları bitirdiler. İmam hatipten oralara geçtiler. Ben bu evlatlarımla iftihar ediyorum.

Mesele imam hatibi bitirmek değil, imam hatipten sonra bu yavrularımız nereleri bitirecek, o. Demek ki oluyor. Ve biz de bu çocuklarımla iftihar ediyoruz. Harvard'sa Harvard, London School of Economics'se London School of Economics... Bak hepsine gidiyorlar ve bütün bunları yaparken de başarı dereceleriyle geliyorlar."