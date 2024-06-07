Erdoğan Ayasofya'da icazet törenine katıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da düzenlenen Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur’an Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin icazet törenine katıldı.

İHA
Yayınlanma: 07.06.2024 - 18:16
Erdoğan Ayasofya'da icazet törenine katıldı
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Ayasofya'da Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur’an Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile hafız öğrencilerin velileri ve davetliler katıldı.

Programda hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sureler okunurken, program sonunda hafızlara çeşitli hediyeler takdim edildi.


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