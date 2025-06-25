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Erdoğan, 'İmamoğlu'na özgürlük' pankartı açtığı için sitem ettiği İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi

Erdoğan, 'İmamoğlu'na özgürlük' pankartı açtığı için sitem ettiği İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi

25.06.2025 14:38:00
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Haber Merkezi
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Erdoğan, 'İmamoğlu'na özgürlük' pankartı açtığı için sitem ettiği İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İmamoğlu'na özgürlük' pankartı açtığı için tepki gösterdiği İspanya Başbakanı Sanchez ile NATO zirvesinde samimi şekilde sohbet etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 24 Mayıs'ta Erdoğan'la görüşmesinden bir gün sonra CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da toplanan Sosyalist Enternasyonal buluşmasına katıldı.

Sanchez, toplantıda "Free İmamoğlu" dövizlerinin kaldırıldığı fotoğraf karesinde yer aldı.

Bunun üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem yaptığı konuşmada, Sanchez'e sitem ederek, "O dost bildiklerimiz 'nedir bu işin aslı' diye soruyor, o da şok oluyor fakat daha sonra o da bakıyorum ki önüne ufak tablo koymuş, cevap veriyor" dedi.


SİTEMİ KISA SÜRDÜ

NATO Liderler Zirvesi için Hollanda'nın Lahey kentinde toplanan liderlerin görüşmesi devam ederken dikkat çeken bir kare kamuoyunda gündem oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez birlikte sohbet etti.

İkilinin sohbetindeki samimi anlar ise dikkat çekti.

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