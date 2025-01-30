Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan kritik açıklama: 'Duvar oyun kuranların üzerine devrildi'

Yayınlanma: 30.01.2025 - 09:39

Güncelleme: 30.01.2025 - 10:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı X'ten canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Tanıttığım şahsın hukuksuzlukların perdesi yapışmaya çalışıldığını, olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, raporların nasıl değişime uğradığını, imzasız raporla bu kişi üzerinden insanların nasıl suçlandığını belgeleriyle açıkladım. Bu tarihi ifşa bize tezgah kuranları büyük paniğe uğrattı. Çünkü kötülük duvarının kilit taşını yerinden söktük. O duvar oyun kuranların üzerine devrildi. Masum gazetecilere jet hızıyla gözaltılar yapıldı. Acımasız uygulamalar yapıldı. Belli ki panikleri büyüktü. 4 gazeteci saatlerce gözaltının ardından adli kontrol şartıyla serbest kalırken ne yazık ki Gazeteci sayın Suat Toktaş tutuklanmıştır. Çok üzüldüm. Suat beye en derin saygılarımı ve selamlarımı iletiyorum. Geçmiş olsun Türk basını, geçmiş olsun Halk TV'ye. Bilirkişi ise bilinmez büyük bir koruma altında. Sen ne yaptın diye hiç bir yetkiliden soran yok. Bu olay, şu yaşanan hukuksuzluk, garabet bir gazeteci için tutuklama gerektiren suçsa; buradan milletimize hatırlatmak isterim..."

ÖCALAN'IN MEKTUBU TRT'DE OKUNMUŞTU...

Gazeteciler büyük sıkıntılar çekerken, insanları hapiste tutmak için gayret gösteren bilirkişi büyük bir koruma altında. Belli ki tek başına yapmamış. Bu olay şu yaşanan hukuksuzluk, bir gazeteci için suçsa buradan milletimize hatırlatmak isterim.

31 Mart seçimlerinden hemen önce kırmızı bültenle aranan bölücü bir terörist; TRT'ye çıkarılmıştı hatırlayın dün gibi. Kendisine benim aleyhime demeç verdirildi. TRT de bu şahsı konuşturanların başına bir şey geldi mi? TRT'nin yöneticilerinin başına hiçbir şey gelmedi.

Bir avuç insan siyasetçileri, medya mensuplarını, akademisyenleri susturmaya çalışıyorlar ama susturamayacaklar.

"BÜTÜN SIKINTI MİLLETİMİZİN SIRTINA KALDI"

Bu yüzden her biriniz uzun zamandır çok ağır yoksullukla ve geçim sıkıntısıyla yaşıyorsunuz. Biliyorum, tadınız tuzunuz kalmadı. Karşınızda halinizden anlamayan bir iktidar var. Gerçek insan başkasının yüzünde patlayan tokadı kendi yüzünde duyabilendir derler ama onlar hissetmiyor. Bir kişiyi mutlu etmek onlar için yeterli. Ben başkasının yüzünde patlayan tokadı kendi yüzümde hissediyorum. İktidar ne yazık ki ekonomik sıkıntılara çare olamıyor, olamayacak. Yıllardır ekonomik şahlandı vaatleriyle sizleri aldattılar. Türkiye gibi şahlanması gayet kolay dinamik bir ülkeyi, yönetemez hale geldiler. Bütün sıkıntı milletimizin sırtına kaldı.

"ADAY BELİRLEME SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR"

İş sorumluluk almaya geldi mi bakanlar bile birbirini suçluyor. Bu kötü gidişata dur demek için partimiz yola çıkmıştır. Bu dibe vuruştan kurtulmanın tek yolu erken seçimdir. Bu yüzden genel başkanımız sayın Özgür Özel, partimiz için son derece tarihi bir Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlatmıştır. CHP'nin tam 1 milyon 600 bin üyesi adayı belirleyecek. Bu demokratik uygulama büyük bir devrimdir. Partimizin bu kararını en güçlü şekilde destekliyorum. Ön seçimler sadece seçmenlerimizi değil, ülkemizin tüm demokratik muhalefetini de birleştirecektir. Kimsenin kaybetmeyeceği bir süreç olacaktır. Sevgili vatandaşlarım bu yol güllük gülistanlık bir yol değildir. Hepimiz bu süreçte güçlerimizi birleştirmeliyiz. Biz bu yola çıktık. Artık bizim için bu yoldan dönüş yok. Her zaman memleketimiz için tam yol ileri diyeceğiz.

Yarın Çağlayan Adliyesi'nde ben de olacağım. Tam bir ağabey, baba duygusuyla, "bizlere bu günleri reva görenlere sizin bu milletin evlatlarına yaşatmayacağız, çünkü bizim iktidarımızda yargı bağımsız olacak" dedim diye ifade vereceğim. Hazırladığı sahte raporları ifşa ettiğimiz bilirkişiyi milletimize anlattığım için ifadem alınacak. Yarın sadece benden ifade alınmayacak, benim gibi düşünen 10 milyonlarca vatandaşımızdan ifade alınacak. Kimsenin endişesi olmasın millet büyüktür. Sandık gelir, herkes boyunun ölçüsünü alır. Heyecanımız yüksek, sonsuz mücadeleye devam edeceğim. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz."