Erdoğan imzaladı: Afganistan ile vize uygulamasında değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye ile Afganistan arasında 'Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın uygulanması durduruldu.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 07:21
Erdoğan imzaladı: Afganistan ile vize uygulamasında değişiklik
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Türkiye ve Afganistan arasında Diplomatik Pasaport Hamileri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma’nın durdurulması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında Diplomatik Pasaport Hamileri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma durdurulacak.

Karar ise 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3’üncü maddesi gereğince alındı.


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