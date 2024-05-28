Kanada'dan Filistinlilere vize desteği
Kanada, Gazze'deki Filistinliler için vizelerin beş kat arttırıldığını duyurdu.
Kanada, ülkedeki aile üyelerine katılmak isteyen Filistinliler için vizelerin beş kat arttırılacağını açıkladı.
Kanada Göçmenlik, Mülteci ve Vatandaşlık Bakanı Marc Miller, Ottawa'nın Aralık ayında ilan edilen özel bir program kapsamında Gazze'de yaşayanlara sunulan vize sayısını 5 bine çıkaracağını söyledi.
Miller, hükümetin Gazze'den ayrılmaya çalışan Filistinlilere yardımcı olmak için çalıştığını, ancak Ottawa'nın kontrolü dışındaki faktörler nedeniyle bölge dışına çıkmanın şu anda mümkün olmadığını söyledi.
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