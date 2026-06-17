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Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

17.06.2026 00:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarında, birçok Vali Yardımcısı ve Kaymakam'ın yeni görevleri belirlendi. İşte ayrıntılar...
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde birçok Vali Yardımcısı ve Kaymakam'ın yeni görevleri belirlendi.

17 Haziran'da yayımlanan Resmi Gazete'de atama kararları şu şekilde yer aldı:

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İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Resmi Gazete #Atama