Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde birçok Vali Yardımcısı ve Kaymakam'ın yeni görevleri belirlendi.
17 Haziran'da yayımlanan Resmi Gazete'de atama kararları şu şekilde yer aldı:
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde birçok Vali Yardımcısı ve Kaymakam'ın yeni görevleri belirlendi.
17 Haziran'da yayımlanan Resmi Gazete'de atama kararları şu şekilde yer aldı: