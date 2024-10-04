Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Yıldırım atandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de iki göreve yeni atama yapıldı.
Resmi Gazete'de yer alan atama kararları şu şekilde:
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Hasan Yıldırım atanmıştır.
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Mehmet Yılmaz atanmıştır.
Etiketler: #Resmi Gazete #Erdoğan #atama kararı
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