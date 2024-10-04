Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Yıldırım atandı.

Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2024 - 01:00

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de iki göreve yeni atama yapıldı.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Hasan Yıldırım atanmıştır.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Mehmet Yılmaz atanmıştır.

 


Etiketler: #Resmi Gazete #Erdoğan #atama kararı

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