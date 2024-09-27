Resmi Gazete'de yayımlandı: Selda Bağcan Vakfı kuruldu!

Selda Bağcan Vakfı'nın kuruluşuyla ilgili duyuru, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Selda Bağcan Vakfı kuruldu!
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ANKA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 09:59

Sanatçı Selda Bağcan kendi adına vakıf kurdu. Vakfın kuruluşuna ilişkin karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Vakfın amacı, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamak, valilik izni olan SMA’lı çocuklara tedavileri için para desteğinde bulunmak, sokak hayvanlarını koruma derneklerine destek sağlamak olarak belirlendi.

Selda Bağcan Vakfı kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Sanatçı Selda Bağcan ve Ferhan Üçoklar’ın kurucusu olduğu vakfın merkezi İstanbul olarak belirlendi. Vakfın amaçları, “İhtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamak; valilik izni olan SMA’lı çocuklara tedavileri için para desteğinde bulunmak, sokak hayvanlarını koruma derneklerine mama desteğinde bulunmak; barınak ve aşevi kurmak; vakfa gelir sağlamak için her türlü ekonomik faaliyette bulunmak” olarak sayıldı.

Vakfın sona ermesi halinde ise borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine devredilecek.


Etiketler: #Selda Bağcan

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