Erdoğan imzaladı: Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü kapatıldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü kapatıldı. Yerine Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü kuruldu.
Bazı fakülte, enstitü ve yüksekokulların açılması ve kapatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
Buna göre Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü kapatıldı.
Yine Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü' kuruldu.
Aynı kararla diğer üniversitelerde açılan ve kapatılan birimler şu şekilde:
Etiketler: #Erdoğan #Aydın Doğan #Aydın Doğan Vakfı
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